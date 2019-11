Maxime Lopez (Marseille) veut prolonger mais n'a toujours pas reçu d'offre

En fin de contrat en juin 2021, Maxime Lopez n'a pas encore reçu de proposition de prolongation de la part de la direction phocéenne. Son souhait de poursuivre l'aventure avec le club phocéen est pourtant limpide, comme il l'a confié au micro de RMC ce vendredi. « Je m’y sens très bien. Je suis à la maison. J’ai envie de prolonger pour m’inscrire encore un peu plus dans la durée. Je suis déjà là depuis pas mal de temps, mais j’ai envie de continuer à vivre des émotions encore plus fortes. Peut-être jouer la Ligue des Champions à Marseille, je l’espère. Ce sont des choses comme ça qui font que j’ai envie de rester », explique ainsi le joueur arrivé à l'OM à 13 ans.

Maxime Lopez rêve de Ligue des champions avec Marseille

Mais les offres de prolongation ne se bousculent pas au portillon de la part de la direction phocéenne : « Rien du tout. Absolument rien. Je préfère être honnête, il n’y a pas de discussion pour l’instant », a fait savoir Lopez, qui rêve pourtant de C1 sous les couleurs de l'OM : « Moi, je l’ai vécue en tant que supporter et ramasseur de balles. C’était magnifique. J’aimerais bien (...) Peut-être que cet été, malheureusement, je partirai. Je ne sais pas. Ce serait dommage », a-t-il regretté. A noter que Florian Thauvin ne se serait pas non plus vu proposer la moindre offre de prolongation pour le moment.