Mauricio Pochettino est déjà prêt à reprendre du service

Peut-on s'attendre à voir Mauricio Pochettino retrouver un poste d'entraîneur dans les prochains mois ? En tout cas, l'ancien coach de Tottenham - démis de ses fonctions le 19 novembre dernier - l'a assuré : il se sent déjà prêt à rebondir. « A mon âge, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer, a-t-il affirmé dans une interview accordée à Fox Sports. Je suis ouvert aux projets qui me sont soumis. Mais, pour le moment, le plus important pour moi est de me vider la tête après ces saisons incroyables avec Tottenham. » Avant d'ajouter : « Il y a beaucoup de clubs et de projets intéressants. » L'ex-joueur du PSG a aussi été interrogé sur l'éventualité de poursuivre sa carrière en Argentine, son pays natal. « C'est difficile pour moi d'imaginer un projet dans un club argentin, a-t-il concédé. Cependant, pour le bien de ma famille, je ne refuserais pas de travailler ici.



