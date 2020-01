Mattia De Sciglio et Emre Can (Juventus) pas convoqués pour Naples

Alors qu'un échange entre Mattia De Sciglio et Layvin Kurzawa a été évoqué par les médias italiens et français, voilà que le défenseur latéral turinois n'est pas convoqué pour le choc contre Naples et n'effectuera pas le déplacement avec le reste du groupe piémontais en Campanie dimanche. C'est également le cas pour Marko Pjaca (qui pourrait bientôt rallier Cagliari) et Emre Can.Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juve, avait évoqué un éventuel échange entre Kurzawa et son joueur en conférence de presse samedi : « Le directeur sportif (Fabio Paratici, ndlr) m'a dit que cet échange était une possibilité, mais ce n'est pas encore fait.. Le regarder à la télévision ne signifie pas l'étudier », avait-il confié. De son côté, Kurzawa ne fait pas partie du déplacement du PSG à Lille dimanche. Idem pour Edinson Cavani.