Mattéo Guendouzi (Arsenal) mis à l'écart par Mikel Arteta

D'après The Athletic, Mattéo Guendouzi ne s'entraîne plus avec le groupe des Gunners et devrait être mis en vente cet été. La raison ? Le geste d'humeur du joueur d'Arsenal sur l'attaquant de Brighton Neal Maupay le 20 juin dernier lors du match entre les deux équipes. Plus convoqué pour les matches de son équipe depuis, Guendouzi se contente de faire des séances seul. The Athletic affirme que son comportement a lassé Mikel Arteta et que le technicien londonien songe à se débarrasser du milieu de terrain français. Edu, directeur technique d'Arsenal, a réuni les deux hommes, mais cette entrevue n'aurait pas permis à l'entraîneur et au joueur de faire la paix.

Départ inévitable pour Guendouzi ?

Toujours selon la même source, les agents de Guendouzi devraient bientôt rencontrer les dirigeants d'Arsenal afin de discuter des modalités d'un départ estival. Pour rappel, le milieu de 21 ans avait été recruté depuis Lorient contre 8 millions d'euros en 2018. Le Français était apprécié par Unai Emery, l'ancien manager des Gunners, mais a vu son temps de jeu baisser drastiquement depuis l'arrivée d'Arteta.