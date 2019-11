Martin Odegaard (Real Sociedad) : « Je veux réussir au Real Madrid »

Arrivé en 2015 au Real Madrid, Martin Odegaard n’a pas eu sa chance avec l’équipe première. Le Norvégien enchaîne donc les prêts depuis 2017 : au Pays-Bas dans les clubs du SC Heerenveen et du Vitesse Arnhem d'abord, avant de rejoindre la Real Sociedadl'été dernier. Elu meilleur joueur de Liga en septembre, le Norvégien s’est confié dans l’émission El Larguero. Et à San Sebastian, le milieu de terrain se réjouit de ce choix de carrière : « Dans le football, on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais l’idée est de rester ici deux ans (...) Je me sens très bien ici. Je me sens chez moi. Il a été très facile de venir ici. Je suis très heureux. C’est une ville très jolie. ».

Le rêve de Martin Odegaard ? Retourner au Real Madrid

Le jeune Norvégien ne s’est jamais imposé dans le groupe de la Casa Blanca. Mais il compte bien le faire dès son retour de la Real Sociedad. « Oui, c’est mon but de réussir au Real Madrid. C’est pourquoi j’ai signé à Madrid. Mais maintenant je suis très heureux ici. Je ne suis pas pressé. Si je joue dans deux ou cinq ans à Madrid, peu importe. Le temps n’a pas d’importance pour moi. Mais c'est clair, je veux jouer à Madrid ».