Il a aussi été question des médias, notamment le poids de la presse quotidien régionale. « Ensuite, il y a une séparation entre la presse la plus forte de la région et le club qui, selon moi, ne devrait pas exister. Avec cette relation amour/haine de la part des sympathisants du club, il est plus facile pour les adversaires de toucher nos points les plus sensibles". Des propos qui interviennent peu de temps après un conflit ouvert du technicien avec un journaliste de La Provence.