Marseille : Une short-list de 5 attaquants étudiée

L'Olympique de Marseille n'a pas fini son mercato. L'arrivée prochaine du jeune ailier de 18 ans de Botafogo Luis Henrique, qui devrait s'engager dans les prochains jours pour 12 millions d'euros, ne devrait pas signaler la fin du recrutement du club phocéen, désireux de se renforcer en vue de sa participation à la Ligue des Champions cette saison.

L'arrivée d'un véritable buteur, notamment dans l'hypothèse de certains départs, n'est pas du tout à écarter. Le journal L'Equipe dévoile même une short-list de 5 attaquants étudiée par les recruteurs et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. On retrouve dans cette liste José Juan Macias (Chivas), El Bilal Touré (Reims), Luis Suarez (Watford), Myron Boadu (AZ Alkmaar) et Carlos Fernandez (FC Séville).

Mercato Express : Des recrues attendues à Paris ?