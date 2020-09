Marseille : Luis Henrique vu par Lucho Gonzalez

Tout proche de signer à l'Olympique de Marseille, le jeune Luis Henrique, 18 ans, a été couvert de louanges par l'ancien joueur de l'OM, Lucho Gonzalez. Ce dernier connaît bien l'ailier polyvalent de Botafogo, qu'il a croisé avec son équipe de l'Athletico Paranaense au Brésil. "Je le connais, c'est un attaquant très rapide et costaud, a analysé Lucho dans La Provence. Il a besoin de peu de touches pour contrôler le ballon et frapper. Il aime participer au jeu de son équipe et ne reste pas dans sa zone. Ce sera un bon renfort pour Marseille. Il a le même style que Benedetto, en un peu moins technique quand même."

"Moins technique que Benedetto"

L'ancien Lillois Salomon Kalou, coéquipier de Luis Henrique à Botafogo, avait carrément comparé le jeune joueur à Neymar au micro de RMC. "Il va super vite, il est puissant. Il est jeune, il n’a que 18 ans, mais quand tu le regardes jouer, tu vois déjà le potentiel. Il est de la même lignée que les ailiers brésiliens comme Neymar. Dribbleur, il va vite, il y a beaucoup de feintes dans son jeu."

