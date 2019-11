Mario Mandzukic (Juventus) veut s’entraîner avec Manchester United dès décembre

Mario Mandzukic n’entre absolument pas dans les plans de Maurizio Sarri à la Juventus. Depuis que ce dernier s’est installé sur le banc de l’équipe bianconera, l’attaquant croate n’a pas disputé la moindre minute de jeu. Alors qu’il était proche de rallier le Golfe en septembre dernier, le vice-champion du monde ne se fait plus d’illusions concernant sa situation. Il sait qu’il va devoir filer sous d’autres cieux et il espère même pouvoir le faire le plus vite possible.



La destination la plus probable pour Mandzukic c’est Manchester United. Les deux clubs seraient déjà entrés en négociations et rien ne semble s’opposer à ce que le Croate rejoigne les Red Devils lors du prochain mercato. Il suffirait simplement que les dirigeants anglais payent 10M€ pour racheter les 18 derniers mois de son contrat. À court d’options en attaque, l’entraineur Ole Gunnar Solskjaer juge que l’investissement vaut le coup malgré les 33 printemps de l’ancien joueur du Bayern.



Il n’a plus joué le moindre match depuis six mois

Mandzukic aussi est enchanté par la perspective de rallier Old Trafford. Et, il chercherait même à le faire dès le mois de décembre, d’après ce que rapporte le Daily Mail jeudi. L’intéressé veut pouvoir s’entrainer pendant quelques semaines avec ses futurs coéquipiers afin de pouvoir être opérationnel et au mieux sur le plan physique lorsque le transfert sera bouclé. Une idée intéressante, mais reste à connaitre la position de la Juventus sur ce point. À noter que le dernier match comme titulaire de Mandzukic remonte au 6 avril dernier (contre l’AC Milan). Et sa dernière apparition avec les champions d’Italie date du 19 mai (face à l’Atalanta).