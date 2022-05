Marcos Alonso se rapproche du Barça

Le club catalan pense avoir déjà un accord avec le défenseur espagnol, même si rien n'a encore été signé. L'équipe de Xavi est en mesure de lui offrir les conditions contractuelles qu'il souhaite car il a le désir de quitter Chelsea et de retourner en Espagne. Comme c'est le cas pour Cesar Azpilicueta, que Barcelone veut renforcer sur son côté droit, ils doivent se mettre d'accord sur un montant avec Chelsea, car Alonso a encore un an de contrat.

Le Barça a d'autres options

Mais cela pourrait être difficile car les nouveaux propriétaires de Chelsea pourraient ne pas faciliter le départ des joueurs et la valeur marchande du joueur de 31 ans sur Transfermarkt est actuellement de 15 millions d'euros. Le FC Barcelone ne veut pas payer un prix aussi élevé. Il souhaite plutôt un accord portant sur un montant compris entre 5 et 10 millions d'euros. Jusqu'au départ de ses propres joueurs, le club catalan n'est pas sûr de son pouvoir d'achat. En ce qui concerne les autres options qui peuvent venir concurrencer Jordi Alba, Jose Gaya, Alex Grimaldo et Nicola Tagliafico ont tous été cités.