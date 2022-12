La Coupe du Monde terminée, le football de club reprend progressivement ses droits, et dans quelques jours à peine, le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes. L'occasion pour les clubs de se renforcer en vue de la deuxième partie de saison, ou de vendre les indésirables. Du côté du PSG, c'est surtout la première option qu'on envisage pour le mois de janvier.

En effet, le Paris Saint-Germain aurait ciblé Marco Asensio selon Sport. L'attaquant du Real Madrid, en fin de contrat en juin prochain, ne prolongera pas l'aventure avec les Merengue, et sera donc libre de s'engager où il le souhaite dès le 1er janvier 2023. Une situation qui n'a pas échappé à Luis Campos, conseiller sportif du PSG. Campos considère Asensio comme le renfort offensif idéal, et apprécie la polyvalence du joueur (capable d'évoluer sur un côté, ou dans l'axe). Mais le retour en forme du Madrilène cette saison a aussi tapé dans l'œil d'autres prétendants européens. Récemment, Arsenal et même le FC Barcelone avaient fait part d'un intérêt au sujet du numéro 11 de la Maison Blanche. La course pour Asensio promet d'être féroce.