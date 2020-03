Manuel Neuer et le Bayern Munich vers un divorce ?

L’idylle entre le Bayern Munich et Manuel Neuer touche-t-elle à sa fin ? C’est ce que l’on pourrait supposer au vu des bruits qui circulent actuellement outre-Rhin. À en croire le quotidien Bild, le chevronné portier et ses dirigeants ne sont pas sur la même longueur d’onde concernant une prolongation de son bail. Et c’est pourquoi une rupture prématurée de l’aventure commune serait envisageable.

Neuer veut un nouveau contrat d'une longue durée

Neuer espérerait un contrat d’une longue durée de la part des responsables. Or, ces derniers ne l’entendent pas de cette oreille en raison de l’âge avancé du champion du monde 2014. D’où le différend entre les deux parties. À moins que la donne n’évolue dans les prochaines semaines -ce qui est tout à fait possible-, le capitaine bavarois finira sa carrière ailleurs. Pour rappel, ce dernier évolue à l’Allianz Arena depuis 2011. Avec les champions d’Allemagne, il totalise 374 matchs, toutes compétitions confondues.