L’ancien grand football néerlandais Marco van Basten a exhorté le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, à s'intéresser au milieu de terrain de Chelsea, Hakim Ziyech.



Ten Hag a déjà pris ses fonctions du côté d’Old Trafford, quelques jours seulement après avoir remporté le titre de champion d'Eredivisie avec l'Ajax. Il a alors insisté sur le fait qu'"il était temps de tourner la page" et de remettre les Red Devils sur les rails.

Un ancien de l’Ajax à Manchester United ?

Alors que le technicien hollandais cherche à marquer son territoire d’entrée à United, Van Basten a donc estimé que des retrouvailles avec ses anciennes stars à Amsterdam pourraient lui apporter le succès dès sa première saison à Manchester. Lors d’une intervention sur Ziggo Sport, il a confié : « Ce qui me vient à l'esprit maintenant est que je pense que Ziyech qui joue déjà en Angleterre pourrait être un très bon footballeur à Manchester United pour Erik".



Ziyech a été un joueur clé sous la direction de Ten Hag à l’Ajax. Ensemble, ils sont d’ailleurs allés chercher le titre de champion en 2018. Le Marocain a ensuite été vendu à Chelsea pour 40 millions d’euros. Chez les Blues, il n’est cependant pas qu’un joker de luxe et l’idée de se relancer à MU aurait de quoi l’enchanter.