Le processus de recrutement du prochain entraîneur de Manchester United bât son plein. Après une première série d'entretiens, la direction mancunienne est déjà en train d'organiser la seconde. Et cette dernière devrait logiquement concerner un Erik ten Hag depuis longtemps cité parmi les favoris pour le poste. Silencieux sur le sujet, le tacticien de l'Ajax Amsterdam l'a finalement évoqué samedi.



Avec prudence toutefois, puisque au micro de Sport1, le Néerlandais a d'abord assuré qu'il restait pleinement concentré sur son travail avec l'Ajax. "Tout le monde se connait dans ce milieu. Les discussions sont régulières entre les différents représentants de club, c'est normal. Manchester United est un grand club avec de grands supporters, mais je ne peux que répéter le fait que je me concentre exclusivement sur l'Ajax."

"J'espère qu'ils comprendront"

Pour autant, l'homme de cinquante-deux ans ouvre à demi-mot la porte à un départ en fin de saison, usant des formules habituelles. "Dans le football, on ne sait jamais. Je ne veux rien exclure. [...] Je sais que tout peut changer d'un jour à l'autre dans le football. Et si à un moment je devais décider de franchir une étape, j'espère que les gens ici comprendront." Le message est passé.