C'est un coup de tonnerre qui a retenti samedi du côté de Manchester United, au moment où les supporters ont appris que Cristiano Ronaldo avait demandé un bon de sortie à sa direction. Déçu de ne pas disputer la prochaine Ligue des Champions, le Portugais n'aurait pas supporté cette idée et voudrait trouver un club digne de ce nom qu'il pourrait rejoindre pour jouer cette fameuse compétition. De son côté, Erik ten Hag prend la chose très au sérieux et s'active pour trouver un remplaçant au Portugais.



D'après The Mirror, l'entraîneur de Manchester United aurait à son tour frappé à la porte de ses dirigeants pour leur indiquer qu'en cas de départ du quintuple Ballon d'Or, il était urgent de trouver du renfort. Pour cela, il aurait coché le nom d'Antony, actuel buteur de l'Ajax Amsterdam qu'il avait encore sous ses ordres il y a quelques semaines. Cette envie de recruter l'offensif brésilien n'est en réalité pas nouvelle et a déjà été mentionnée ces derniers temps.

Joueur complet

Âgé de vingt-deux ans, Antony a été plutôt à son avantage cette saison avec le champion d'Eredivise puisqu'il a inscrit un total de douze buts en trente-deux matchs, toutes compétitions confondues. Joueur complet, il a également distillé dix passes décisives à ses partenaires. Erik ten Hag souhaite donc que Manchester United fasse le nécessaire pour l'attirer du côté d'Old Trafford. L'attaquant à qui il reste trois ans de contrat à l'Ajax a une valeur marchande estimée aux alentours de trente-cinq millions d'euros.