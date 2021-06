C'est l'un des transferts les plus attendus de ce mercato du côté de la Premier League. Dans le viseur de Manchester United, Jadon Sancho semble se rapprocher chaque jour un peu plus d'Old Trafford. Alors que les départs d'Anthony Martial ou encore Donny van de Beek sont évoqués pour libérer de la masse salariale, l'attaquant du Borussia Dortmund devrait être recruté par les Red Devils pour un montant avoisinant les 90 M€. De son côté, Marcus Rashford a parlé de cette arrivée.



L'attaquant des Red Devils, tout juste qualifié avec l'Angleterre pour les quarts de finale du championnat d'Europe, a discuté sur les réseaux sociaux avec des fans de United. Ces derniers l'ont interrogé sur la venue de son coéquipier en sélection : "Annonce-nous Sancho, Marcus". La réponse de Rashford n'est pas arrivée tout de suite, mais treize minutes plus tard, celui-ci a répondu "Oui". De quoi enflammer les supporters mancuniens qui se réjouissent déjà à l'idée de voir une attaque de feu "made in England" la saison prochaine à Old Trafford.