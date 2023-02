Manchester United : Marcel Sabitzer débarque chez les Red Devils

Marcel Sabitzer débarque à Manchester United ! Tandis que le mercato hivernal a fermé ses portes hier soir à 00h, des derniers gros mouvements ont eu lieu dans les ultimes instants de ce marché des transferts hivernal. Et notamment le prêt de Sabitzer chez les Red Devils. Le milieu de terrain autrichien débarque en provenance du Bayern Munich, où il ne jouait presque plus depuis quelques semaines. Très utilisé en début de saison par Julian Nagelsmann, l'ancien du RB Leipzig était dans une très mauvaise période avec les Bavarois et il avait désormais un statut en danger. Mais il va finalement se relancer en Angleterre.

Sabitzer débarque à United

Car les dirigeants des Red Devils étaient dans l'obligation de trouver un milieu de terrain en cette fin de mercato puisque Christian Eriksen vient de se blesser. Touché à la cheville gauche contre Reading en Cup, l'international danois va être éloigné des terrains trois mois et les Red Devils ont donc réussi à se faire prêter l'international autrichien. Avec 24 matchs cette saison, Sabitzer est en jambes et il sera une recrue intéressante pour United. "Parfois, dans la vie, vous devez prendre des décisions rapides et importantes. Dès le moment où j'ai entendu parler de cette opportunité, j'ai su que c'était ce qu'il me fallait", a confié le milieu de terrain, très heureux de pouvoir être prêté chez les Red Devils.