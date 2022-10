Manchester United veut une somme d'argent pour se séparer de Cristiano Ronaldo. Il serait hors de question de le laisser filer libre, même s’il n’entre plus du tout dans les plans d’Erik Ten Hag.



Le quotidien The Sun affirme que United voudrait environ 11M€ pour laisser partir Ronaldo en janvier, mais il n'y a toujours pas de garantie qu'il obtienne ce qu'il souhaite. Ce montant correspond à la moitié de ce qu’ils ont déboursé pour le faire venir de la Juventus Turin il y a un an et demi.

Crisitano Ronaldo s’est fait une raison

Ronaldo, qui a marqué son premier but de la saison en PL dimanche, veut toujours quitter United. Il sait qu’il y a très peu de chances pour qu’il repasse devant Marcus Rashford et Anthony Martial dans la hiérarchie des attaquants mancuniens. De plus, il ne supporterait plus les méthodes du coach néerlandais, jugeant ce dernier « trop dogmatique ».



Une séparation prématurée pourrait donc arranger de nombreuses parties, mais elle risque de ne pas intervenir car le volet financier reste prépondérant et MU ne veut pas être totalement perdant dans l’affaire, quand bien même il se délestera d’un salaire conséquent.