Erling Haaland évoluera donc à Manchester City. Cet accord autour du transfert de l'attaquant a été officialisé mardi par l'actuel leader de Premier League, qui lutte actuellement pour obtenir une 4ème couronne de champion d'Angleterre en 5 ans. Ce jeudi, le média allemand Bild dévoile qu'une clause libératoire aurait été incluse dans le contrat du meilleur buteur de la Ligue des Champions 2020-2021. Estimée à hauteur de 150 millions d’euros, elle pourra être déclenchée après 2 saisons chez les Citizens.

Une clause qui a provoqué le refus du Real et de Perez ?

De façon simple, si Haaland devait se mettre d'accord avec un club dans l'optique d'un transfert lors de ce délai, le club n’aurait qu'à poser ce montant sur la table afin d'obtenir le renfort du joueur dans son effectif. Selon des informations de la Cadena Ser, c'est cette clause qui est à l'origine du refus de Florentino Perez, le président du Real Madrid. Mino Raiola, ancien agent d'Haaland (décédé le 30 avril dernier, ndlr) aurait exigé ce montant et le dirigeant du club merengue lui aurait opposé un non catégorique d'après le média espagnol.



Haaland, lui, suivra les traces de son père. En effet, Alf-Inge Haaland a évolué sous le maillot de Manchester City entre 2000 et 2003. Du côté du salaire, le buteur norvégien devrait toucher un salaire similaire à celui de Kevin De Bruyne, environ 440 000 euros hebdomadaires.