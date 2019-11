Manchester City se penche sur Jonny Evans et Caglar Soyuncu

Vincent Kompany parti, Manchester City n’a pas compensé la perte de son ancien homme fort en défense centrale l’été dernier. Il y a bien eu une lutte féroce avec le rival de United pour Harry Maguire, mais ce sont les Red Devils qui ont eu le dernier mot. Ajoutez à cela la blessure longue durée d’Aymeric Laporte, et ça vous donne un réel besoin de vous renforcer en charnière avec un Fernandinho parfois utilisé à ce poste. Dans cette optique, le club mancunien supervise évidemment de nombreux joueurs. Parmi eux figurent deux des hommes en fort de Leicester, surprenant dauphin de Liverpool en Premier League : Jonny Evans et Caglar Soyuncu. Les deux joueurs réalisent un excellent début de saison derrière et ont donc tapé dans l’œil de la direction des Citizens. Le média anglais rappelle toutefois que Pep Guardiola ne souhaite aucun mouvement cet hiver à ce niveau. Ces dossiers pourraient donc se réchauffer à l’approche de l’été.