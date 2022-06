Le milieu de terrain allemand Ilkay Gündogan n'a plus qu'un an sur son contrat à Manchester City. Le club anglais est enclin à le céder afin de récupérer une indemnité de transfert et le principal intéressé est, lui aussi, ouvert à un challenge ailleurs au bout de six années passées du côté de l’Etihad Stadium.

Gündogan vers l’Espagne ?

Selon le quotidien allemand Bild, le joueur qui a offert à City son dernier titre de champion avec un doublé inscrit lors de l’ultime match est actuellement convoité par le FC Barcelone et la Juventus Turin. Il y aurait aussi un intérêt du Real Madrid à son endroit, mais plus timide.



Gündogan (31 ans) a une valeur marchande qui se situe aux alentours de 35M€. Le prix peut paraitre intéressant, surtout qu’il s’agit d’un élément d’expérience et qui peut rendre de très bon services dans l’entrejeu. Le club qui l’enrôlera a de bonnes chances de ne pas regretter son choix.