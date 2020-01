Manchester City prêt à céder Joao Cancelo

Transféré l’été dernier de la Juventus pour une somme avoisinant les 65M€, Joao Cancelo n’a jamais su s’imposer chez les champions d’Angleterre. En six mois, il n’a disputé que six rencontres en Premier League, dont quatre seulement comme titulaire et pour un temps de jeu cumulé de 397 minutes. Pep Guardiola continue à lui préférer Kyle Walker au poste d’arrière droit. À en croire le Daily Mail, Manchester City est disposé à le laisser partir dès cet hiver en cas d’offre intéressante.

Joao Cancelo en doublure de Pavard au Bayern ?

Le FC Valence, où l’international portugais évoluait avant de filer en Italie, serait venu aux nouvelles. Les dirigeants des Ché espèrent obtenir les services de leur ancien protégé en forme de prêt. Outre le club espagnol, le Bayern de Munich serait aussi intéressé. Les champions d’Allemagne sont en quête d’un latéral droit pouvant être la doublure de Benjamin Pavard, et ils voient en Cancelo une solution intéressante.