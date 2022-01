Manchester City mise beaucoup sur un Argentin

Le joueur de 21 ans est considéré comme le jeune talent le plus brillant d'Argentine après avoir impressionné lors de sa première saison dans le football professionnel. Alvarez dispose d'une clause libératoire de 20 millions de livres dans son contrat et City espère conclure l'affaire avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier, selon le Daily Mail. On ne s'attend pas à ce qu'il rejoigne les champions de Premier League immédiatement, cependant, et il y a une option pour qu'il reste à River sous forme de prêt. Son contrat au sein du club argentin court jusqu'en décembre de cette année.

Alvarez, le nouveau Aguero

Alvarez a marqué 24 buts en 46 apparitions la saison dernière et a été comparé à son compatriote et meilleur buteur de City, Sergio Aguero. Observé par de nombreux clubs européens, Alvarez semble être considéré par City comme un futur espoir et n'aura pas d'impact sur la poursuite d'Erling Haaland en vue de la saison prochaine.