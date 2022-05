La saison prochaine est attendue avec impatience par les supporters de Manchester City. Depuis que leur club a confirmé qu'Erling Haaland était sur le point de s'engager et qu'un accord de principe avait été trouvé avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant dès l'été prochain, les fans se réjouissent. Pep Guardiola en veut quant à lui davantage. L'entraîneur des Skyblues attend ainsi plus de renforts.



Dans des propos relayés par le Dailymail, l'entraîneur de City a d'abord évoqué le départ de Fernandinho qu'il espère remplacer. "Je sais que (le club) travaille sur le sujet et ne cesse d'y réfléchir. Je ne dis pas que ça arrivera, mais il a un plan pour voir ce qui peut être fait." En réalité, Pep Guardiola semble inquiet sur le fait que ces jeunes souhaitent vraiment rester longtemps à Manchester.

Pas de repos

"Vous ne devez jamais vous reposer en pensant que, parce que vous avez un jeune effectif, les joueurs pourront rester ensemble cinq ou six ans. Cela n'arrive jamais." Une raison majeure qui le pousse donc à envisager de nouvelles arrivées. Outre le successeur attendu de Fernandinho, le média explique que le stratège espagnol veut trouver un jeune de l'académie qui pourrait venir concurrencer Phil Foden.