Manchester City : La piste Alaba ?

Ces dernières années, Manchester City s’est souvent distingué en faisant de grands investissements sur les défenseurs. Les Eastlands pourraient remettre ça cet été en enrôlant l’excellent défenseur du Bayern Munich, David Alaba. A en croire ce que rapporte ce vendredi le quotidien Daily Mirror, la piste menant à l’Autrichien est très sérieuse et une offre pourrait très vite être transmise aux responsables bavarois. Le gaucher de 28 ans n’ayant plus qu’un an de contrat du côté de l’Allianz Arena, ses employeurs ne devraient pas se montrer très exigeants en ce qui concerne l’indemnité de transfert.

Guardiola veut retrouver son ancien protégé



C’est Pep Guardiola lui-même qui presserait actuellement du côté de l’Etihad Stadium pour la signature de David Alaba. Le coach catalan connait très bien cet élément pour l’avoir eu sous ses ordres pendant trois ans en Bavière (2013/2016). Il sait donc très bien l’apport qu’il peut avoir au sein d’une équipe, et aussi les multiples choix qu’il peut offrir de par sa polyvalence. Les décideurs des Sky Blues seraient donc prêts à lui donner satisfaction. Alaba, dont les discussions pour une prolongation à Munich trainent depuis trop longtemps, ne devrait pas non plus être insensible à la possibilité de retrouver son ancien coach et relever un nouveau défi dans un autre championnat que celui de la Bundesliga.