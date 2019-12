Après six ans et demi de bons et loyaux services, Fernandinho est en train de préparer son départ du côté de Manchester City. L’international brésilien ne l’a pas encore annoncé, mais Riayd Mahrez s’est chargé de le faire à sa place. L’international algérien a fait une boulette, en dévoilant les intentions de son coéquipier dans une vidéo publiée sur le site du club. Le Fennec est manifestément plus à l’aise balle au pied en ce moment que devant les micros.

Mahrez a-t-il dévoilé un secret de vestiaire ?

Alors qu’il participait à un quiz, Mahrez a eu à répondre à la question « Quel joueur a annoncé l’été dernier que ça allait être sa dernière saison ? ». « David (Silva) et Fernandinho », a-t-il rétorqué, pensant affirmer ce que tout le monde savait. Présent à ses côtés, Benjamin Mendy a alors lancé un regard noir à son partenaire afin de lui signifier qu’il a dévoilé un secret de vestiaire. L’ancien Havrais a alors compris son erreur. Malheureusement pour lui, celle-ci était irréparable et les médias anglais s’en sont donné à cœur joie pour relayer l’information.