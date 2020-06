Manchester City : Guardiola pourrait partir si...

Good afternoon New York 🗽 if you have a few minutes

Pep Guardiola est actuellement lié à Manchester City. Pour l’instant, et même s’il y a le risque d’une non-participation aux deux prochaines éditions de Ligue des Champions, rien n’indique que le coach catalan serait prêt à changer d’air. Cette possibilité n’est cependant pas à exclure totalement. C’est ce qu’a révélé Domenec Torrent, l’ancien adjoint du célèbre technicien. Dans un entretien accordé au site The Athletic,« Si vous voulez rester et que le club croit en vous, vous pouvez changer six ou sept joueurs mais si vous voyez des choses que vous n'aimez pas et que vous ne pouvez pas changer, alors vous devez partir. Je pense que Pep est très intelligent et quand il voit que son message ne passe pas, alors c'est sûr qu'il sera temps de chercher autre chose », a-t-il déclaré.Outre le mécontentement des joueurs, il y a aussi la lassitude qui pourrait s’installer au sein du vestiaire après plusieurs saisons rébarbatives et une même méthode de travail. Mais pour Torrent, qui s’occupe aujourd’hui de New York FC, cela revient au même et« Pour moi, la meilleure façon d'éviter ces problèmes est de changer deux ou trois joueurs chaque année ; c'est la manière la plus simple pour un manager, a souligné l’entraîneur espagnol. «La clé est que si vous voyez que le joueur n'est pas content, alors vous devez le transférer peu importe qui c'est. En tant qu'entraîneur, vous remarquez quand le joueur se lasse du message. S'il est de plus en plus difficile de faire passer votre message ou s'il devient répétitif, c'est à ce moment-là que vous devez aller ailleurs ».