Arsenal a trouvé un accord avec Manchester City pour la signature de l’attaquant brésilien Gabriel Jesus. Ce dernier faisait partie de ses priorités pour le mercato en cours. Le quotidien The Mirror affirme que la direction londonienne est parvenue à convaincre le club champion d’Angleterre à lui céder son attaquant brésilien contre un montant de 52 millions d'euros.

Arteta, l’homme clé du transfert de Gabriel Jesus

L’international auriverde a choisi de quitter les Sky Blues après les arrivées d'Erling Haaland et de Julian Alvarez en attaque. Ce mouvement a de bonnes chances de se concrétiser grâce à la bonne relation qu’il y a entre le joueur et le manager des Gunners, Mikel Arteta, vu qu’ils avaient travaillé ensemble à Manchester City.



Dans ce dossier, Arsenal a réussi à repousser la concurrence de Chelsea et de Tottenham, qui étaient également intéressés par Jesus. A présent, on peaufine les derniers détails pour la finalisation du deal mais tout porte à croire que les Gunners tiennent enfin l’avant-centre qu’ils chercheraient tant depuis les départs conjugués de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Alexandre Lacazette.