Man Utd regarde vers Lyon...

Depuis plusieurs semaines, Romelu Lukaku ne cesse de faire campagne médiatique pour évoquer son départ à venir. L'attaquant de Manchester United n'a pas manqué non plus une opportunité de clamer son envie de découvrir la Serie A, comme devant les caméras de la Sky il y a moins d'un mois: "Jouer en Serie A est un rêve. J’espère que tôt ou tard j’y jouerai, même si pour le moment je suis concentré sur United". Le rêve semble en passe de devenir réalité, car l'international belge paraît se rapprocher à grands pas de l'Inter Milan, qui devrait se débarrasser de Luciano Spalletti une fois la saison achevée, pour faire place nette à Antonio Conte.

Or, le technicien transalpin avait tenté de signer Lukaku lorsque celui-ci était encore à Everton, pour le faire venir à Chelsea. Les tractations n'avaient donc pas abouti, mais les deux hommes pourraient enfin être amenés à collaborer la saison prochaine. Les Red Devils donnent un peu plus de crédit au départ probable de l'ex-Toffee, puisque eux aussi travaillent sur le dossier d'un nouvel attaquant. Le nom de Robert Lewandowski (Bayern Munich) est de nouveau cité parmi les joueurs courtisés, mais d'après The Sun, le profil de Moussa Dembélé plaît également au manager norvégien. Le Bleuet, passé du Celtic Glasgow à l'Olympique Lyonnais le 31 août dernier, pourrait donc déjà quitter la Ligue 1, après seulement quelques mois. Le numéro 9 rhodanien présente, pour MU, l'avantage d'être bien moins cher qu'un Lewandowski, et l'indemnité de transfert évoquée, environ 45 millions d'euros, ne laisserait pas insensible un président comme Jean-Michel Aulas.

Car Dembélé avait été engagé contre 22 millions d'euros, et une plus-value de cet ordre pourrait sans doute être difficile à refuser pour des Gones qui ont réappris à très bien vendre. L'été dernier, Myziane Maolida (10 M€), Jean-Philippe Mateta (8 M€), Mouctar Diakhaby (15 M€), Willem Geubbels (20 M€) ou Mariano Diaz (21,5 M€), avaient déjà été transférés à profit, comme Alexandre Lacazette (53 M€) et Corentin Tolisso (41,5 M€) un an plus tôt. Moussa Dembélé pourrait donc rapporter gros aux Lyonnais, en même temps que Tanguy Ndombele et Nabil Fekir, eux aussi annoncés sur le départ pour des montants dépassant allègrement les 70 millions d'euros.