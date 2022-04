Et si Sébastien Haller revenait en Premier League la saison prochaine ? Arrivé de West Ham l'an dernier, l'attaquant international ivoirien (12 sélections, 4 buts) de l'Ajax Amsterdam pourrait suivre son entraîneur Erik ten Hag à Manchester United, si l'on en croit diverses sources anglaises.

33 buts, série en cours

Auteur de 33 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues et longtemps en tête du classement des buteurs de la C1 cette saison, l'ancien international Espoirs français s'est parfaitement relancé avec les Lanciers sous la direction du technicien néerlandais. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Haller (27 ans) est également sur les tablettes du Bayern Munich, de l'Inter Milan et du Milan AC.