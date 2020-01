Man Utd : C'est fait pour Fernandes

Bruno Fernandes évoluera bien à Manchester United. Après de longues tractations, les deux clubs concernés sont parvenus à s’entendre sur un deal. Celui-ci pèse 55M€, plus 25M€. L’officialisation devrait survenir dans les prochaines heures, après que l’international lusitanien ait passé sa visite médicale. Il s’agit de la première (et probablement dernière) acquisition hivernale pour MU.



Le club lisboète a confirmé l’existence d’un accord et a même dévoilé en détails les différents variables de la transaction. Les 25M€ additionnels de ce mouvement sont repartis de manière suivante : 5M€ selon nombre de matches disputés ; 5M€ selon la participation de United à la C1 ; 15M€ selon les performances individuelles.

Bruno Fernandes, une recrue de choix pour MU

Pour rappel, Bruno Fernandes avait déjà été proche de rallier l’Angleterre l’été dernier. Tottenham avait tenté de l’acquérir, mais le deal capoté au dernier moment faute d’entente entre les deux clubs. Durant son aventure à l’Estadio José Alvalade, il aura disputé 137 matches, marqué 36 buts et délivré 52 passes décisives. Une rentabilité impressionnante et dont vont profiter maintenant les Red Devils.