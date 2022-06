Cristiano Ronaldo a renoué l’été dernier le fil de son histoire avec Manchester United. Le quintuple Ballon d’Or pensait y être aussi performant avec son équipe que lors de son premier passage, mais la saison n’a pas été à la hauteur des attentes. Et sur le plan personnel, le Portugais a aussi essuyé quelques critiques, en dépit d’un bilan statistique encore une fois très honorable. Des observateurs outre-Manche ont suggéré que sa présence inhiberait ses partenaires.

"Ronaldo, un exemple à suivre pour tout le monde"

Alors, Ronaldo serait-il aujourd’hui de trop dans l’effectif mancunien ? David De Gea, gardien de but et élément le plus ancien de l’effectif des Red Devils, ne le pense pas. Au contraire, il vante l’impact qu’a eu CR7 depuis son retour à Old Trafford. L’Espagnol estime même que son coéquipier est le parfait exemple à suivre pour les espoirs de l'Académie de Manchester.



"Il est génial", a-t-il déclaré à la presse anglaise. "La façon dont il travaille parle pour lui. La façon dont il se maintient, dont il prend soin de son corps. Il est concentré à chaque séance d'entraînement et à chaque match. C'est pourquoi il est l'un des meilleurs de l'histoire. Il est très fort mentalement et c'est un exemple pour tout le monde [à suivre]."