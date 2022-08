Manchester United connait un début de saison catastrophique en Premier League, marqué par deux revers humiliants en autant de matches. Erik Ten Hag, son entraineur, aurait pu s’en prendre à ses joueurs pour cette entame à l’envers, mais lui pointe plutôt le doigt son board. Selon les informations émanant d’Angleterre, il est « furieux » en raison du mercato timide opéré par la direction. Le quotidien The Mirror affirme que Ten Hag est mécontent de la façon dont il a été ignoré par rapport aux demandes faites pour le mercato, ainsi que de la saga entourant l'avenir de Cristiano Ronaldo au club. Un feuilleton qui s’est avéré être une distraction intempestive.

Ten Hag n’a pas les recrues qu’il souhaitait

United a réussi à faire signer le défenseur Tyrell Malacia, le milieu de terrain Christian Eriksen et le défenseur central Lisandro Martinez, mais le club a eu du mal à enrôler les principaux joueurs qu’il visait, dont le Néerlandais Frenkie De Jong.



Ten Hag se serait vu promettre qu’il y aurait au moins cinq nouveaux visages dans son effectif cet été, mais le temps passe et cette demande n’a toujours pas été satisfaite. De plus, à mesure que le marché des transferts approche de sa fin, le club est contraint de se tourner vers des cibles moins prestigieuses. A titre d’exemple, en attaque, les Red Devils cherchent désormais à attirer l’attaquant autrichien de Stuttgart, Sasa Kalajdzic, après avoir songé à son compatriote Marko Arnautovic.