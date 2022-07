Erik Ten Hag vient tout juste de prendre ses fonctions à Manchester United. Et au bout de quelques séances d’entrainement dirigées, il s’est déjà fait une idée sur les éléments qu’il ne souhaite pas voir dans son effectif. Il a même communiqué leurs noms à la direction pour que celle-ci travaille sur le départ durant le mercato.



A en croire une information de Goal, Ten Hag est donc impatient de procéder à un remaniement majeur de l'équipe dont il a hérité. Et pas moins de neuf joueurs pourraient être vendus. Il s’agirait des arrières centraux Eric Bailly, Phil Jones, Axel Tuanzebe, des latéraux Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, du gardien Dean Henderson, du milieu de terrain Andreas Pereira et de l’attaquant français Anthony Martial. Tout ce beau monde a donc été invité à se trouver un nouveau point de chute.

Ten Hag ne veut pas de Martial

Concernant Martial, il venait tout juste d’effectuer son retour à Old Trafford suite à un prêt à Séville. Le club andalou n’a pas souhaité le conserver, ce qui peut se comprendre au vu de ses faibles prestations du côté de Sanchez Pizjuan.



Pour ce qui est des arrivées, Ten Hag a deux en priorité. L’ancien entraineur de l’Ajax espère récupérer ses compatriotes Frenkie De Jong (Barcelone) et Tyrell Malacia (Feyenoord). Les discussions avancent bien, mais elles sont encore loin d’être bouclées.