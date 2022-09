Erling Haaland dispute tous les matches de Manchester City. Et au vu des statistiques qu’il affiche, c’est tout à fait logique. Le Norvégien, bien qu’étant encore jeune, ne pourra cependant pas soutenir ce rythme tout au long d’une saison. De fait, la direction des Eastlands réfléchit à l’idée de faire venir un autre attaquant. Et sa cible principale se nomme Rafael Leao.

City en concurrence avec Chelsea ?

Leao a marqué trois fois et délivré six passes décisives en huit matches cette saison avec l’AC Milan, dans la continuité de son excellente campagne écoulée (14 réalisations). L’ancien lillois devrait faire partie de l'équipe du Portugal pour la Coupe du monde.



Selon le site Calcio Mercato, City espère devancer ses rivaux de Chelsea pour la signature de Leao. Ce dernier a encore deux ans et demi de contrat du côté de San Siro, mais les négociations avec Milan pour une prolongation sont au point mort.