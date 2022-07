Depuis le début du mercato estival, le devenir de Neymar au Paris Saint-Germain alimente les discussions. Selon certains, le Brésilien de trente ans serait discrètement poussé vers la sortie par sa direction. Pour d'autres, l'idée même de vouloir se séparer de l'ancien du Barça serait une hérésie. Ces derniers jours, une information selon laquelle le "Ney" aurait été proposé à Manchester City a fait surface. De quoi faire réagir Pep Guardiola.



L'entraîneur des Skyblues a été interrogé sur cette fameuse information sortie mardi par Le Parisien. Neymar proposé par le PSG à Manchester City ? Guardiola a répondu sans détour dans des propos relayés par The Times. "Je suis désolé pour Le Parisien, mais tout cela est faux. Leur information n'est pas bonne. Neymar est un joueur formidable et de ce que j'en sais, c'est un homme extrêmement sympa. Mais ce n'est pas vrai. Chaque été on annonce que Manchester City va recruter cent-cinquante joueurs."

Neymar veut briller

Il n'y aura donc pas de transfert vers l'Etihad Stadium pour Neymar, selon le tacticien espagnol. Pour l'heure, le Brésilien est au Japon avec le reste du groupe convoqué par Christophe Galtier pour participer à la tournée de pré-saison. Déterminé à être en forme pour la Coupe du monde 2022, l'international auriverde a d'ailleurs assuré qu'il allait offrir le meilleur de lui-même cette saison. De quoi pousser Paris à le garder ?