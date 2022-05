L'avenir de Gabriel Jesus à Manchester City pourrait bien s'écrire en pointillé. Et ce, en raison de l'arrivée prochaine d'Erling Haaland, qui devrait grandement impacter le temps de jeu alloué à l'avant-centre auriverde, lui qui ne bénéficie d'ailleurs pas de traitement de faveur et se voit positionné tantôt sur l'aile droite ou gauche, tantôt dans l'axe. Un détail qui ne serait pas passé inaperçu, et sur lequel plusieurs écuries, dont Arsenal, compteraient jouer pour parvenir à s'attacher les services du joueur de 25 ans.



Son agent confirme la tendance



Et récemment, c'est Marcelo Pettinati, le représentant de Gabriel Jesus, qui a attesté au cours d'une entrevue avec le journaliste transalpin Fabrizio Romano, de l'intérêt des Gunners, mais aussi celui d'autres clubs vis-à-vis de son protégé. "Nous avons eu des discussions avec Arsenal au sujet de Gabriel Jesus. Nous aimons leur projet et c'est une possibilité dont on discute", a-t-il déclaré, poursuivant ensuite. "Il y a 6 autres clubs intéressés par Gabriel. Il est concentré actuellement sur la fin de saison avec Manchester City, on verra.", a ajouté le négociateur de contrats.