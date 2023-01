Malgré l'échec Moffi, Bamba Dieng se rapproche de Lorient !

C'est un mini-ouf de soulagement que les dirigeants de Marseille et de Lorient vont pouvoir laisser s'échapper. Alors que le refus de Terem Moffi de se rendre à l'OM, ferme et immédiat, menaçait quelque peu l'arrivée de Bamba Dieng en Bretagne (un accord pour un transfert de Moffi du FCL à Marseille pour 18 millions plus Dieng avait été trouvé), le Sénégalais devrait bien poser ses valises en Bretagne. Il resterait ainsi en Ligue 1, moyennant un mouvement de 7 millions d'euros, selon L'Equipe.

Après l'imbroglio Moffi, Dieng rejoindra donc bien le FC Lorient

Le nouveau contrat de l'attaquant de 22 ans s'élèverait à deux ans et demi, avec deux autres années en option. Dans la balance côté vendeur, le club phocéen récupèrerait lui potentiellement trois millions d'euros de bonus en plus. Les Merlus pallieraient donc avec cette arrivée le départ plus que probable de leur buteur nigérian (13 réalisations en L1, 2e meilleur buteur) vers Nice, dans les tuyaux depuis plusieurs jours déjà.