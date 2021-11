Manquant de solutions sur le plan offensif, et déçu de l’apport du Suisse Xherdan Shaqiri, l’OL envisage de revenir sur le marché des transferts en janvier prochain afin de s’offrir les services d’un ailier. Et pour ce poste, ils ont déjà une cible en vue. Selon L’Equipe, les Gones convoiteraient Jesus Corona, le sociétaire mexicain du FC Porto.

L’OL suit Corona et n’oublie pas Azmoun

Corona fait partie des tous meilleurs joueurs du championnat portugais, où il s’illustre depuis six ans. Il compte aussi 61 apparitions avec son pays. En fin de contrat en juin prochain, le stratège aztéque présente un profil très intéressant. Des discussions auraient déjà été entamées avec la direction lyonnaise. Toutefois, le club français n’est pas le seul à le pister. L’AC Milan est également à ses trousses.



Par ailleurs, le dossier Sardar Azmoun est toujours d’actualité à Lyon. Le buteur iranien avait été proche de rallier le Groupama Stadium l’été dernier, mais son club de Zénith s’y est finalement opposé. Vu qu’il est en fin de contrat en juin, les responsables de l’équipe russe seraient enclins à le céder en janvier prochain, afin de récupérer quelques sous en échange de sa cession. Affaire à suivre...