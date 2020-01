Lyon s'intéresse au Brésilien Bruno Guimaraes (Athletico Paranaense)

En quête d'un renfort au centre du pré, l'OL aurait, selon une information de L'Equipe, pris des renseignements sur Bruno Guimaraes, le capitaine de l'équipe du Brésil olympique. Le profil du joueur de l'Athletico Paranaense, équipe de première division du championnat brésilien, est apprécié par les recruteurs rhodaniens. Un dossier géré par Juninho, pour un joueur que l'OL pourrait récupérer dès cet hiver ou attendre l'été prochain.

Rudi Garcia réclame des renforts

Le milieu de terrain de 22 ans participe actuellement au tournoi de qualification pour les JO 2020 en Colombie avec sa sélection. L'Equipe précise que Bruno Guimaraes faisait partie du onze type de la saison du dernier Championnat du Brésil. Pour rappel, Rudi Garcia, le coach de l'OL, a réclamé des renforts à l'issue du match de Coupe de France face à Nantes samedi. « Pour l'instant on n'a aucune recrue, quatre compétitions... J'espère qu'on n'aura pas de pépins. Trois de nos blessés ne reviendront pas, deux qui devraient revenir. On n'a personne à l'infirmerie pour des petits bobos mais j'ai peur que si on ne se renforce pas quantitativement, on soit un peu trop juste. Il faut aussi qu'on se renforce qualitativement », avait confié l'entraîneur rhodanien en conférence de presse.