Selon les informations de L'Equipe, l'OL a ouvert la porte à un départ de Jeff Reine-Adélaïde, qui a très clairement exprimé ses velléités de changer d'horizon il y a quelques semaines. Lyon, qui souffre de 100M€ de pertes de chiffre d'affaires, verrait un départ de son joueur d'un très bon œil. Et c'est à Rennes, où il retrouverait Florian Maurice, directeur sportif du club breton, que JRA devrait s'engager. Son prix ne devant pas excéder les 30 millions d'euros.



Rennes souhaite se renforcer dans l'optique de la Ligue des Champions et est disposé à faire du Lyonnais sa recrue la plus chère de l'histoire. L'Equipe, évoque une première offre formulée à hauteur de 22 millions d'euros et estime que les dirigeants bretons devront fournir un petit effort supplémentaire pour parvenir à leurs fins. Bref, Jeff Reine-Adélaïde au Stade Rennais, ça semble être en bonne voie.