Lyon pense déjà à Seko Fofana

Huitième du classement à deux points de la dernière place qualificative pour une coupe d'Europe, Lyon est bien loin de réaliser la saison qu'il espérait. Incapable d'enchaîner des performances qui lui auraient permis de mieux figurer en Ligue 1, le club de Jean-Michel Aulas tente déjà d'envisager l'avenir et de réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler son effectif l'an prochain. Une piste mène au RC Lens.

Après le nul concédé samedi à Bollaert-Delelis (1-1, 25e journée), les dirigeants rhodaniens ont semble-t-il flashé sur un certain Seko Fofana. C'est du moins ce que croit savoir Le Progrès qui indique que l'OL envisagerait de recruter celui qui a tant brillé ces derniers mois au sein de l'effectif Sang et Or. L'homme de vingt-six représenterait une option bienvenue, d'autant que Houssem Aouar et Lucas Paqueta sont régulièrement annoncés sur le départ en fin de saison.

Recruté à l'été 2020 par le club nordiste, le milieu de terrain qui évoluait alors à l'Udinese avait couté 8.5 millions d'euros. Un prix qui a aujourd'hui doublé. Au minimum. Lyon ne devrait pas être le seul sur les rangs pour tenter de s'octroyer les services du Lensois. Cet hiver, Burnley (Premier League) était notamment venu aux nouvelles, mais avait été éconduit. À l'OL de se montrer plus persuasif.