Lyon : Le PSG serait sur les rangs pour recruter Léo Dubois

Les postes de latéraux (droit et gauche) ont été identifiés comme un secteur prioritaire dans les rangs du Paris Saint-Germain. Sur le flanc droit, le départ de Thomas Meunier dès le 30 juin est acté. Le polyvalent Thilo Kehrer et le jeune Colin Dagba sont actuellement les seuls joueurs de l'effectif parisien à pouvoir prendre la place. Leonardo scrute donc le marché pour attirer un latéral droit de métier plus expérimenté - si possible à moindre coût. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de Léo Dubois, selon les informations du JDD.

Dubois coche toutes les cases

Dans les faits, ce dossier est plus complexe qu'il n'y parait. Maillon important du dispositif de Rudi Garcia, l'international français est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2024. Mais il y a plusieurs raisons à cet intérêt prononcé du club de la capitale : Dubois a l'avantage d'être formé en France. C'est un critère important pour le PSG en vue de la liste de la Ligue des champions pour la saison 2020-21 après les départs des jeunes Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche.



Ensuite, Leonardo avait laissé entendre qu'il n'hésiterait pas à se montrer offensif envers l'OL après les approches pour plusieurs joueuses et le départ de Bruno Cheyrou - aux commandes de la section féminine du PSG et propulsé responsable du recrutement de l'OL. "Le départ du directeur sportif a été une surprise, avait-il tonné dans le JDD. L’Olympique lyonnais a approché beaucoup de nos joueuses. Deux jeunes sont parties là-bas, mais des pros ont aussi été contactées. Si ce sont les manières de faire, on va s’y mettre aussi. Avec les filles comme avec les garçons…". L'intérêt de Léo Dubois sonne comme une première réponse.