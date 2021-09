Lyon : Caqueret dans le viseur de Barcelone ?

Maxence Caqueret, l’un des grands espoirs de l’Olympique Lyonnais, aurait de sérieuses touches avec le FC Barcelone. C’est ce que révèle ce mardi le site Fichajes, en précisant que le jeune français plait aux responsables blaugrana de par ses qualités et aussi du fait qu’il ne soit pas trop couteux. La valeur marchande du Bleuet ne dépasse pas en effet les 17 millions d'euros.

Surnommé comme le nouveau Iniesta au Barça

Caqueret, qui compte déjà 57 rencontres dans l’élite française et dont la première remonte à 2018, a été étiqueté comme « le nouveau Iniesta » par les décideurs barcelonais. Un surnom qui en dit long sur l’estime qu’il a du côté du Camp Nou. Reste à savoir si les Barcelonais prévoient effectivement de passer à l’offensive pour enrôler le stratège des Gones, ou s’ils vont se contenter de simples convoitises. Au vu de l’instabilité qui les caractérise en ce moment et les soucis financiers qui ne se règlent toujours pas, il n’y a aucune certitude à ce sujet.