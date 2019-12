Lyon a une piste pour remplacer Marcelo

Les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde ont dissipé les priorités. Mais Lyon n’a pas oublié qu’il avait un autre dossier sur le feu, à savoir remplacer Marcelo Guedes, dont le conflit ouvert l’opposant à une partie des supporters devrait le pousser vers la sortie. D’après les informations de nos confrères du Progrès, le club rhodanien étudierait déjà une piste. Elle mènerait au défenseur de Valence, Ezequiel Garay.

Trop cher… même gratuit ?

Titulaire indiscutable aux yeux du coach espagnol Albert Celades – il est le quatrième joueur le plus utilisé de l’effectif en Liga - l’Argentin représente une opportunité de marché. Alors que son contrat expirera en juin prochain, il sera libre de s’engager avec le club de son choix dès le mois de janvier. Reste à savoir les dirigeants lyonnais pourront convaincre le joueur de 33 ans sportivement et financièrement, alors que son salaire est estimé à environ 5 millions d’euros par an. A l’OL, aucun autre joueur ne perçoit de tels émoluments.