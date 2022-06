Lukaku, retour à l’envoyeur ?

Auteur d'une saison folle l'an passé avec l'Inter Milan, Romelu Lukaku avait pourtant été vendu par le club nerazzurro à Chelsea. Un excellent coup financier pour le club intériste qui récupérait ainsi près de 115 millions d'euros, tandis que les Blues espéraient réussir une bonne opération, cette fois en termes sportifs. Malheureusement pour eux, l'adaptation du Belge ne s'est pas bien passée et près d'un an plus tard, le constat est à l'échec. De quoi envisager de se délester au plus vite de l'avant-centre.

D'après le Dailymail, Romelu Lukaku pourrait tout bonnement s'en retourner là d'où il vient, puisque l'Inter Milan serait en train d'étudier le possible retour de son joyau offensif de l'an passé. Le média ajoute tout aussitôt que l'affaire sera bien compliquée à mener à bien, notamment en raison des émoluments demandés par l'international. À Chelsea, Lukaku touche environ 380 000 euros hebdomadaires.

Seule solution, le prêt

A priori, le joueur ne souhaite pas diminuer son salaire, tandis que Chelsea ne veut pas être lésé en revendant son attaquant bien moins cher qu'il ne l'a acheté il y a quelques mois. Dès lors, le Dailymail explique qu'une solution pourrait être trouvée autour d'un prêt dont les contours seront à définir avec soin. Le dossier reste cependant difficile et l'Inter travaille également sur d'autres dossiers, comme celui de Paulo Dybala.