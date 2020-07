Luiz Gustavo (Fenerbahçe) courtisé par l'Olympique Lyonnais !

Un an après son départ de l'OM pour rallier Fenerbahçe, le milieu brésilien de 32 ans Luiz Gustavo serait courtisé par Lyon selon une indiscrétion de L'Equipe. Le quotidien sportif affirme ainsi que l'OL se tient prêt à foncer sur l'ancien marseillais en cas de départ d'Houssem Aouar, ciblé par Manchester City et la Juventus Turin. Si un tel scénario venait à se produire, Lyon opterait alors pour un milieu au profil plus défensif. Et Luiz Gustavo correspondrait à ce profil, en tant que joueur polyvalent que Rudi Garcia connaît bien et apprécie, l'ayant dirigé à Marseille.

Un salaire problématique

La pierre d'achoppement se situerait actuellement au niveau financier. Sans une grosse cession de joueurs cet été et en l'absence d'une qualification européenne, Lyon aurait du mal à assumer le salaire du Brésilien, lui qui serait pourtant très apprécié par son compatriote Juninho. Pour l'instant, les prétentions salariales de Luiz Gustavo feraient "tiquer" le grand sachem lyonnais Jean-Michel Aulas.