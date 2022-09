Luis Suarez quitte déjà l’Uruguay

Luis Suarez a effectué son retour dans son club d'enfance en juin, bien qu'il ait laissé entendre qu'il préférait rester en Europe, avec des liens avec un retour en Premier League. Le joueur de 35 ans a impressionné lors de son deuxième passage à Montevideo avec quatre buts en huit apparitions en championnat.

Suarez vers un nouveau départ

Son retour au Nacional s'est fait sur un contrat à court terme, mais le club a refusé de divulguer les détails de la durée de son séjour en Uruguay, mais le président du club, José Fuentes, a maintenant clarifié la situation. Suarez est déterminé à mener l'attaque uruguayenne au Qatar, en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Celeste, et un séjour rapide au Nacional lui permettra d'être en forme pour la Coupe du monde. "Suarez est en effet le meilleur buteur de l'histoire du football uruguayen et le Nacional lui permettra de rester en forme pour la Coupe du Monde. C'est ce que nous avons convenu et il a fait un énorme effort pour venir ici. Je dis cela pour éviter de générer des attentes de la part des fans. Suarez va partir. Nous lui avons demandé, et il a répondu la même chose qu'avant."