Luis Suarez (Barça) proposé à la Juventus ?

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Luis Suarez pourrait rebondir dans un autre club prestigieux cet été. Ses représentants ont indiqué dernièrement qu’il croule sous les offres en vue d’un nouveau challenge, et eux-mêmes s’activent pour lui trouver une destination séduisante. À en croire les révélations de Goal Italie, « El Pistolero » a été proposé ces dernières heures à la Juventus de Turin.

Suarez en remplacement de Higuain ?

Le club piémontais vient de mettre à la porte Gonzalo Higuain et Suarez incarnerait une solution intéressante pour le remplacer. Il pourrait ainsi continuer à évoluer au plus haut niveau européen. La réponse des Bianconeri n’a pas encore fuité, et c’est probablement parce qu’ils sont en train d’explorer cette option. L’ancien attaquant de Liverpool (33 ans) reste un attaquant de qualité et avec surtout un immense vécu continental.

Récemment, un ex-conseiller de Suarez a indiqué que l’avenir de ce dernier est dépendant de celui de Lionel Messi. Des propos qui ne refléteraient cependant en rien la réalité, si l’on se fie au principal intéressé. Sur son compte Instagram, il a fait savoir jeudi : "Il y a des gens qui parlent de moi ou en mon nom alors que je n'ai pas eu de relation [avec eux] depuis des années. Je parle moi-même et quand j’estime que je dois le faire".