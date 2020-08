Sur le marché depuis son départ du Gazélec Ajaccio, relégué en National 2, au mois de mai dernier, François Ciccolini s'expatrie. Le technicien corse a été nommé entraîneur de l'USM Alger, annonce ce lundi le club de Soustara, 9eme de la dernière édition de la Ligue 1 algérienne. Egalement passé par Laval et Bastia, le coach de 58 ans succède à Mounir Zeghdoud et sera secondé par Bouziane Benaraibi comme premier adjoint, Mohamed Benhamou comme entraîneur des gardiens, Nicolas Baup comme préparateur physique et Sylvain Matrisciano comme responsable du centre de formation et entraîneur des U21.



تصريح حصري للمدرب الجديد سيكوليني سهرة اليوم#WelcomeCiccolini pic.twitter.com/tWXDCiqD0z

— USM Alger (@USMAofficiel) August 5, 2020